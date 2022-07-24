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POLİTİKA

Binali Yıldırım gençlerin isteğini geri çevirmedi! "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi

SAMSUN'da gençlerin türkü isteğini karşılıksız bırakmayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun yöresine ait "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi.

Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorduğu soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, bir gencin "Türkü söyler misiniz" sorusunu yanıtsız bırakmadı. Akabinde eline mikrofonu alan Binali Yıldırım, "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü seslendirdi. Beraberinde gençlerden birinin "Gesi Bağları" türküsüne de eşlik eden Yıldırım, gençlerle eğlenceli vakit geçirdi.

Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Binali Yıldırım Konser'de türkü söylemişti
Binali Yıldırım daha önce Murat Dalkılıç'ın konseri öncesi seyirciyle türkü söylemişti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" kapsamında sanatçı Murat Dalkılıç'ın konseri öncesi seyircilerle türkü söyledi.

Seyircilerin "Bir daha, bir daha" diye ısrarının ardından Yıldırım, "Gençler siz sanatçıyı karıştırdınız, sanatçı geliyor." şeklinde karşılık verdi.

Daha sonra seyirciyle "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyledi.

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