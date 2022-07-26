Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG ve ÖTV açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında TOGG ile ilgili yaptığı açıklamada, elektrikli otomobillerin fiyatlarını düşürecek düzenlemenin geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye'de heyecanla beklenen Togg ile ilgili soruya cevap veren Başkan Erdoğan, elektrikli otomobillerde fiyatları düşürecek düzenlemeyi açıkladı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Üretim süreci TOGG'un devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp, ondan sonra da keyfini beraberce tatmak. Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika çalışmaları şu anda boya ve gövde tesisiyle pist tesisi tamamlandı.

Türkiye'den batarya hamlesi

Montaj tesisinin %98'i tamamlandı. Avrupa'nın e n temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. İlk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde banttan inecek. Batarya konusunda üretimi Türkiye'de yapılacak. Çalışmalar devam ediyor.

Yeni vergi düzenlemesi

Motor gücü 160 kW'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 700 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için elektrikli araçların ÖTV vergisini yüzde 10'lara kadar düşürdük.