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'O gün uygunuz' dediler, düğün tarihini açıkladılar! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü için geri sayım başladı

2021'in ilk aylarında ilişkileri başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 14 şubatta sürpriz bir şekilde nişanlanmışlardı. Ünlü çiftten düğün tarihi ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. Çift düğün tarihlerini "O gün uygunuz" diyerek kahkahalar eşliğinde sevenlerine duyurdu.

2021'in ocak ayından beri mutlu bir birliktelik sürdüren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 14 şubat sevgililer gününde beraberliklerini evlilikle taçlandıracaklarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşmışlardı.
Oğuzhan Koç'un kendisi gibi oyuncu sevgilisine 14 şubatta romantik bir evlilik teklifi etmesi üzerine çift nişanlanış ve kız isteme töreni gerçekleşmişti.
Ünlü isimlerin daha önce 8 ağustosta Sarıyer'de dünyaevine gireceği iddia edilmişti. Her fırsatta tarih vermekten kaçınan ünlü çift ilk resmi açıklamalarını geçtiğimiz gün yaptı.
Bir mekan çıkışında objektiflere takılan ikili düğün tarihlerini birlikte açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift 26 Ağustos'ta evleneceklerini duyurdu.
Muhabirlerin düğün tarihi için "Özel bir anlamı var mı tarihin?" sorusuna "O gün boşuz" diyen Oğuzhan Koç herkesi kahkahalara boğdu.

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