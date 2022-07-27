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POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu: Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri sayesinde var olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri sayesinde var olduğunu söyledi.

Seçmen tarafından kendisine yöneltilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde makam sahibi olduğu ve 'nankörlük' yaptığı eleştirilerine kızan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı oraya oturuyor o lütfetmiş... Provokatörlerini karşımıza getiriyor, 'Cumhurbaşkanı olmasaydı sen bir hiçtin! Sen o yüzden bakan oldun...' Yok canım biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti" diye konuştu.

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