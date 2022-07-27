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Ağrı Doğubeyazıt'taki çılgın konseri 30 bin kişi izledi

AĞRI Dağı Müzik Festivali kapsamında birçok isim, Doğubayazıt Stadyumu’nda sahne aldı. 30 bin kişinin katıldığı çılgın etkinliğe, lazerli DJ performansı damga vurdu.

Ağrı’nın Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’nda ressam İsmail Acar’ın resim sergisi açılışıyla başlayan festival, aynı günün akşamı Doğubayazıt Stadyumu’ndaki konserle devam etti.

Konser, unutulmaz bir şova dönüştü.

30 bin kişi izledi
Yaklaşık 30 bin kişi, bu etkinliğe katıldı ve eğlence adeta zirve yaptı.

Önce Çakal, Reckol, Tara Mamedova, Yunus Agıri, Xero Abbas, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler sahne aldı.

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