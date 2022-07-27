BIST 2.537
DOLAR 17,85
EURO 18,14
ALTIN 985,56
GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu: Benim Diyanet İşleri Başkanım değil inancım gereği kabul etmiyorum...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alarak "Benim Diyanet İşleri başkanım değil, inancım gereği onu kabul etmiyorum" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 İstanbul yerel seçimlerinde ‘oyların çalındığını’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında duran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘teyit edercesine tebessüm etmesini’eleştirdi: “En büyük günah iftiradır. Benim  Diyanet İşleri başkanım olamazsınız. Ben Sünni bir ailenin çocuğuyum, Müslüman’ım, şahsen benim olamazsınız.”

‘İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum’
* Bu hangi akıl biliyor musunuz? Seçim iptal oldu bir sürü gerekçe aradılar. Şimdi İçişleri Bakanı televizyonda çok ciddi bir şey söylermişcesine… Cumhurbaşkanı cuma çıkışında ‘Çaldılar’ diyor, yanında Diyanet İşleri başkanı, ki benim Diyanet İşleri başkanım değil.

* İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını ben kabul etmiyorum, benim başkanım değil. Siyasi bir açıklama yapıp, birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız, beni temsil etmezsiniz. En büyük günah iftiradır. Benim  Diyanet İşleri başkanım olamazsınız. Ben sünni bir ailenin çocuğuyum, müslümanım, şahsen benim olamazsınız. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İngiltere'de başbakan adaylarının tartıştığı programda sunucu bayıldı! Canlı yayında korku dolu anlar...
İngiltere'de başbakan adaylarının tartıştığı programda sunucu bayıldı! Canlı yayında korku dolu anlar...
İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi: 3 yılda 20 gün tatil yaptım
İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi: 3 yılda 20 gün tatil yaptım
Kocaeli'de doktor beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı
Kocaeli'de doktor beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı
Aydın'da esnaf, güvenlik ve polis seferber oldu! Yangın söndürüldü
Aydın'da esnaf, güvenlik ve polis seferber oldu! Yangın söndürüldü
İsmailağa'da kılıçlar çekildi! 'Mahmut Efendi ile öldükten sonra görüştüm' deyip şeyhliğini ilan etti
İsmailağa'da kılıçlar çekildi! 'Mahmut Efendi ile öldükten sonra görüştüm' deyip şeyhliğini ilan etti
ABD'li piskoposa canlı yayında soygun şoku! 1 milyon dolarlık mücevherleri çalındı
ABD'li piskoposa canlı yayında soygun şoku! 1 milyon dolarlık mücevherleri çalındı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Behzat Ç. dizisi oyuncusu çıktı! Gazeteci dövmeye kalkan isim...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Behzat Ç. dizisi oyuncusu çıktı! Gazeteci dövmeye kalkan isim...
Metrobüste taciz edilen kadın tekmeler yağdırdı! Sapığın tuhaf sesleri...
Metrobüste taciz edilen kadın tekmeler yağdırdı! Sapığın tuhaf sesleri...
'O gün uygunuz' dediler, düğün tarihini açıkladılar! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü için geri sayım başladı
'O gün uygunuz' dediler, düğün tarihini açıkladılar! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü için geri sayım başladı
İzmir'de kadın belediye otobüsü şoförüne saldırı kamerada! Nedeni 'çüş artık' dedirtti
İzmir'de kadın belediye otobüsü şoförüne saldırı kamerada! Nedeni 'çüş artık' dedirtti