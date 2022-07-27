Faciadan dönüldü! Tamirden çıkan İETT otobüsü tünelde alev alev yandı
SULTANGAZİ'de tamirden sonra deneme sürüşü yapılan İETT otobüsünde yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini görünce sürücü ve 9 yaşındaki oğlu kendini dışarı attı.
İddiaya göre İsmail Sezici, 34 DZ 2362 plakalı İETT otobüsünü tamirden sonra test sürüşü yapmaya çıktı. Bir süre sonra tekleyen araçtan tünelde dumanlar yükselmeye başladı. Araçta yangın çıktığını fark eden Sezici, yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu Hasan Sezici'yle birlikte kendilerini son anda dışarı attı.
Araçta zaman zaman patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Faciadan dönülen olayda itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, otobüs adeta demir yığınına döndü.