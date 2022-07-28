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Çocuklarına dayak atarken kocası kaydetti! Suriyeli anne sınır dışı edilecek

ARNAVUTKÖY'de Suriye uyruklu bir annenin çocuklarını dövdüğü anlar baba tarafından saniye saniye görüntülendi. Babanın görüntülerle birlikte polise başvurmasının ardından gözaltına alınan kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Arnavutköy'de yaşayan Suriye uyruklu Abdurrahman Ş. karısı Nour K.'nın, çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığından şüphelendi. Abdurrahman Ş., çocukları L.Ş. (7) ve L.Ş.'nin (6), anneleri Nour K. tarafından darp edildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Çekilen görüntülerde Nour K.'nın çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor.

Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile polise giderek şikayette bulundu. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan Nour K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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