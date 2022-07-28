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Kocaeli'de 11 kişi yaralanmıştı! Fabrikadaki patlama anına bakın

KOCAELİ'de 11 kişinin yaralanmasıyla neticelenen fabrikadaki patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

 Olay Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir galvaniz fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi.Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 5 yaralı ise kendi imkanlarıyla gittikleri Kocaeli Devlet Hastanesi’nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu.

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