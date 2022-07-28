Alman damat gelenekleri karıştırdı! Kayınpederinin alnından öpünce sosyal medyada viral oldu

Alman damat Türk geleneklerini karıştırdı olanlar oldu! Kız isteme töreninde kayınpederini alnından öpen damat sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü. Alman Damat kız isteme merasimine gelenekleri tam öğrenmeden gidince ortaya komik ve bir o kadarda ilginç anlar çıktı.

Türk gelenek göreneklerini az çok bilen damat, yaptığı hareketle güldürdü. Kayınpederi, kızını Alman damada verince damat heyecanlandı, kayınpederin alnından öptü. Damadın sempatik halleri saniyeler içinde sosyal medyada popüler oldu.

Komik anın görüntülerine Twitter kullanıcıları tarafından "Kayınpederde hiç bozmamış", "Damat kızı verdiği için babasını tebrik etmiş" yorumları yaptı.