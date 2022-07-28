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Hollanda'da Latife teyze gündem oldu! Satırlı soyguncuya temizlik bezi ile müdahale

HOLLANDA'da soygun girişiminde bulunan şahıs, Latife Teyze ile karşılaştığına bin pişman oldu. Elinde satır bulunan şahsı Latife teyze temizlik bezi ve camsille engelledi. O anlar ülke gündemine otururken Latife Peker 'cesur anne' ilan edildi.

Hollanda'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Deventer kentinde yaşayan Konyalı Latife Peker (48), oğluna ait fırının başında duruyordu. O esnada dükkana hırsız girdi ve Peker, fırına elinde satır ile giren soyguncuyu toz bez ve camsille püskürttü.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Latife Peker yaptığı hareketle ülkede 'cesur anne' ilan edildi.

Görüntülerde cesur fırıncı, hırsıza elindeki bez ve temizlik malzemeleri ile vurmaya başlayınca, neye uğradığını şaşıran satırlı saldırgan, bir müşterinin de fırına girmesiyle çareyi kaçmakta buluyor.

"Ölüm aklıma gelmedi"
Soyguncu içeriye girdiği anda temizlik yapan üç çocuk annesi Peker, "İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım. O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" dedi.

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