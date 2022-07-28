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Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlar taşıyan kişilerle birlikte yürüdüğü görüntüler olay oldu

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğü video sosyal medyanın gündemine oturdu. Sayan'ın Ağrıspor'un satışı nedeniyle Yıldırım ailesiyle tartışma yaşadığı ve görüntülerin bu olayların ardından ortaya çıktığı iddia edildi.

Sosyal medya platformlarında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın görüntüleri konuşuluyor. Sayan ile etrafındaki kalabalık bir grup insanın sokakta yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sayan ile korumalarının Ağrıspor'un satışı nedeniyle bir tartışma yaşadığı, tartışmada darp edildikleri öne sürüldü. İddiaya göre, olay karakolda bitti. Sayan ve korumaları, tartışmanın ardından karakola giderek şikayetçi oldular.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Sayan ile korumalarının sokakta kalabalık bir grup halinde ilerlediği görülüyor. Sayan'ın etrafındaki grupta yer alan bazı kişilerin ellerinde olan silahların AK-47 olarak da bilinen Kalaşnikof silahı olduğu öne sürüldü.

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