BIST 2.569
DOLAR 17,93
EURO 18,22
ALTIN 1.003,57
YEREL

Freni boşalan kamyonet böyle uçtu saniyelerle ölümden böyle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı

KAĞITHANE Seyrantepe moloz yüklü kamyonetin yokuş aşağıya geri manevra yaptığı esnada frenleri boşalınca ortalık karıştı. Yaklaşık 100 metre kayan kamyonet bir araca çarpıp yeşillik alana uçtu. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saniyeler önce caddede seyreden sürücüler ise ölümden döndü.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 YK 1015 plakalı kamyonetle semtteki bir sokağa gelen sürücü Hikmet Ertürk (38), molozları kasaya yükledi.

Ertürk ve iş arkadaşı Hüseyin Kahraman (61) araca binerek yokuş aşağıya geri manevra yapmak istedi. Sürücü birkaç metre geri gittikten sonra kamyonetin frenleri boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç süratli şekilde yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra 61 OF 0188 plakalı otomobile çarpıp yeşillik alana uçtu.

Sürücü ve arkadaşı yaralı kurtuldu
Kaza sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki sürücü Ertürk ve Kahraman hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücüler caddede seyrettikten saniyeler sonra kamyonet süratle kayıyor. Otomobile çarpan kamyonet ardından yeşillik alana uçuyor. Vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da dehşet! Hızlı araç kullandığı için uyarılınca baba ve oğluna silah çekti
İstanbul'da dehşet! Hızlı araç kullandığı için uyarılınca baba ve oğluna silah çekti
Çocuklarına dayak atarken kocası kaydetti! Suriyeli anne sınır dışı edilecek
Çocuklarına dayak atarken kocası kaydetti! Suriyeli anne sınır dışı edilecek
Hollanda'da Latife teyze gündem oldu! Satırlı soyguncuya temizlik bezi ile müdahale
Hollanda'da Latife teyze gündem oldu! Satırlı soyguncuya temizlik bezi ile müdahale
Kocaeli'de 11 kişi yaralanmıştı! Fabrikadaki patlama anına bakın
Kocaeli'de 11 kişi yaralanmıştı! Fabrikadaki patlama anına bakın
Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarlarından 'Vladimir Putin' tezahüratı
Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarlarından 'Vladimir Putin' tezahüratı
Marmaris’te mutfak tüpü patladı! Ortalık savaş alanına döndü
Marmaris’te mutfak tüpü patladı! Ortalık savaş alanına döndü
Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı
Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı
Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber
Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber
Estetiğe para vermeyin diyen Esra Dermancıoğlu'na Seda Sayan'dan bomba yorum!
Estetiğe para vermeyin diyen Esra Dermancıoğlu'na Seda Sayan'dan bomba yorum!
Faciadan dönüldü! Tamirden çıkan İETT otobüsü tünelde alev alev yandı
Faciadan dönüldü! Tamirden çıkan İETT otobüsü tünelde alev alev yandı