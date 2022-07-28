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DÜNYA

Rusya-Ukrayna savaşı cenazeye sıçradı! Rus rahip haçla saldırdı

Ukraynalı askerin cenaze töreninde Rusya yanlısı rahip, konuşmasında “Kremlin rejimi savaş suçu işliyor” ifadelerini kullanan Ukraynalı rahibe elindeki haçla saldırdı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, iki ülke arasındaki gerginlik kiliselere sıçradı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle 2018’de Moskova Patrikliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kiev Patrikhanesi’nde görevli iki rahip Ukraynalı askerin cenazesinde birbirine girdi.

Vinnitsa bölgesindeki Tomashpil kentine bağlı Yalanets köyünde bulunan kilisede Rus güçleri ile çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Ukraynalı asker için düzenlenen cenaze töreninde kilisenin Başrahibi Mihail Vasilyuk, Rusya’nın saldırılarını eleştiren bir konuşma yaptı.

Vasilyuk’un konuşmasında “Kremlin rejimi savaş suçu işliyor” sözleri nedeniyle törene katılan bazı kişiler rahibe tepki gösterdi. Moskova Patrikhanesi’ne bağlılığını ilan eden Rus yanlısı başka bir rahip, askerin tabutunun başından ayrılarak kürsüye yürüdü. Boynunda bulunan hacı eline alarak kürsüdeki Vasilyuk’a saldıran Rus yanlısı rahip, törendeki askerler tarafından engellendi. Vasilyuk ise kendisine saldıran Rusya yanlısı rahibi iterek karşılık verdi.

Rusya yanlısı rahip gözaltına alındı
Rusya yanlısı saldırgan rahibin adı henüz açıklanmazken, saldırı sonrasında Ukrayna askerleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Saldırı anını kaydeden kilise aktivisti Sergey Timkov, törende yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Moskova rahibi Ukrayna kilisesi Başrahibi Peder Mihail’e saldırı gerçekleştirdi. Peder de hafif şekilde yaralandı” dedi.

Moskova Patrikhanesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya, Belarus ve Ukrayna tarihinin ortak olduğu belirtilerek, Ukrayna ve Belarus’un kendi kaderlerini tayin etme hakkının bulunmadığı aktarılmıştı.

Ukrayna’nın Rusya Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması
Ukrayna Ortodoks Kilisesi, yüzyıllardır Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlıydı. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasının ardından Ukrayna, Rusya’dan tamamen bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurmak istiyordu. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı yasadışı şekilde ilhak etmesinin ve Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların başlamasının ardından kiliselerin ayrılmasının önemi daha da arttı. Ukraynalı yetkililer, Rus Ortodoks Kilisesi’nin Rusya’nın çıkarlarına hizmet ettiğini ve Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklediğini iddia ederek, kilise konusunun "ulusal güvenlik sorunu" olduğunu savunuyordu.

Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim 2018'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması yönündeki talebini kabul etmiş ve Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Kilisesi'nin Rusya'dan ayrılarak bağımsızlığını öngören kararı 5 Ocak 2019’da resmen onaylamıştı.

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