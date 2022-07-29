BIST 2.585
DOLAR 17,93
EURO 18,22
ALTIN 1.012,30
YEREL

Marmaris İçmeler'de otelin yanması böyle görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı.

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.
Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sırbistan için zor günler Cumhurbaşkanı Vucic duyurdu
Sırbistan için zor günler Cumhurbaşkanı Vucic duyurdu
Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi
Fransa'da terör içerikli paylaşımlara kısıtlama geldi
Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaştı otele sıçradı
Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaştı otele sıçradı
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıta ekiplerine yakalanınca dili çözüldü
Eyyam-ı bahur ne demek eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?
Eyyam-ı bahur ne demek eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?
Bursa'da enişteyi mobilya atölyesinde öldürdü! Kayınço nedenini itiraf etti
Bursa'da enişteyi mobilya atölyesinde öldürdü! Kayınço nedenini itiraf etti
Netflix'te skandallar bitmiyor! Çocuk kategorisinde yayınladıkları filme bakın
Netflix'te skandallar bitmiyor! Çocuk kategorisinde yayınladıkları filme bakın
Hicri yılbaşı resimli mesajları 202 kutlama-tebrik sözleri sayfası
Hicri yılbaşı resimli mesajları 202 kutlama-tebrik sözleri sayfası
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı 'Türkiye’de böyle bir oran hiç görmedik' dedi sonuçları açıkladı
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı 'Türkiye’de böyle bir oran hiç görmedik' dedi sonuçları açıkladı
Çöp evde bulunmuştu! Cem'in son sağlık durumu nasıl? Tekerlekli sandalye ile geldi...
Çöp evde bulunmuştu! Cem'in son sağlık durumu nasıl? Tekerlekli sandalye ile geldi...