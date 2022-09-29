Muhabir canlı yayında uçtu! Tam Ian kasırgasının gücünü anlatırken yaşananlar şoke etti

AMERİKA'nın Florida eyaleti Ian Kasırgası ile yıkılıyor. Kasırga 2.5 milyon kişiyi evinden ederken, Ian Kasırgası'nı anlatan meteoroloji muhabiri canlı yayında uçtu. Kendini kurtarmak için direğe yapışan Jim Cantore isimli meteoroloji uzmanı muhabir, canını zor kurtardı. Ian kasırgasının merkezinde çekilen bu video sosyal medyada viral oldu. Ian kasırgası sebebiyle bir çok kişi yollara düştü. Florida'dan kaçışta trafik kilitlendi.

ABD Florida'nın Tampa bölgesinin güney kesimlerini vuran kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bazı bölgelerdeki 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçince otoyollarda trafik felç oldu, hava yolu şirketlerinin biletleri yok sattı. Meksika Körfezi'nde yaklaşık 800 kilometre genişliğinde bir alanda etkili olan ve saatte 200 kilometreye yakın hızla ABD anakarasına ulaşması beklenen kasırga yıkıp geçiyor.

Meteorolog muhabir canlı yayında uçtu

Florida'dan kasırganın merkezinden canlı yayına bağlanan meteoroloji uzmanı muhabir Jim Cantore, kasırganın dehşetini yaşadı. Ian kasırgasının şiddetini anlattığı sırada havalanan meteoroloji uzmanı muhabir canını zor kurtardı.

Direğe yapışmasa ölmüştü

Son anda hamle yapan meteoroloji uzmanı muhabir bir direğe yapışarak ölümden kurtuldu. Muhabir o anları canlı yayını izleyenleri dehşete düşürürken videosu sosyal medyada viral oldu.

Ian kasırgası yıkıp geçiyor

Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerinin uyarısı üzerine Florida sakinleri marketlere akın ederek içecek ve gıda depoladı. Dev mağazaların gıda bölümündeki rafların çoğunun boşaldığı görüldü. Ev ve iş yerlerini şiddetli rüzgar ve yağmurdan korumak isteyenlerin ise yapı marketlerden ahşap ve metal levhalar başta olmak üzere, pil, jeneratör ile keski aletleri gibi malzemeleri tedarik etmeye çalıştığı gözlendi.

Herkes kaçıyor

FEMA Florida Direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, tahliye emri verilen 2,5 milyonluk bölge sakinine, kasırganın yönünün kuzeye doğru olduğunu, dolayısıyla kuzey yerine doğu ve güney bölgelerine doğru hareket etmelerinin daha doğru olacağını söyledi. Guthrie, özellikle Miami-Dade ve Palm Beach bölgelerinin daha güvenli olacağını kaydetti.

Ulusal Kasırga Merkezinin yaptığı bilgilendirmede ise Sarratoga sahillerindeki dalgaların şimdiden kabardığı, kasırganın getireceği yağmurla 120 santimetreden fazla yağış beklendiği vurgulandı. Küba'yı kategori-3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori-4 şiddetine ulaşma ihtimalinin devam ettiği belirtildi.