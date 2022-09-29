Esra Erol'da Fatma ortaya çıktı! Ahmet'i kadınla evde basmış Esra Erol bebeği duyunca çıldırdı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına Fatma damga vurdu. Engelli olan Fatma Ahmet'e kaçmıştı. Esra Erol ne kadar çabalasa da onu kurtaramadığı gibi bir de hamile kaldığını öğrenmişti. Fatma aylar sonra yeniden programa geldi. Bu kez ortaya çıktı ki Ahmet'i bir kadınla evde basmış, 2.5 aylık bebekleri pislikten ölümün eşiğine gelmiş. Duydukları karşısında Esra Erol "dişlerimi sıkıyorum" diyerek haklı bir şekilde öfkeyle patladı.

TÜRKİYE anne Melahat Oruç'u , yüzde 45 zihinsel engelli olan 19 yaşındaki kızı Fatma’yla tanıdı. Fatma, 2 çocuk babası ve dini nikahlı olarak Gülşah isimli engelli bir kadınla evli olan Ahmet’e kaçmıştı. Esra Erol, Fatma’ya ulaşıp uzun çabaların ardından genç kadını ikna ederek baba evine göndermişti. Ancak Fatma annesi Melahat Oruç'un yanından kaçıp Ahmet'le nikah kıymıştı. Esra Erol kurtarmak istedikçe Fatma batağa daha da saplandı ve Ahmet tarafından istismarın her türünü yaşadı.

Bebek bir deri bir kemik, pislikten...

Zihinsel engelli Fatma yeniden Esra Erol'a çıkınca ortaya çıkan tablo isyan ettirdi. 2.5 aylık bebeği olan Fatma, bebeğe bakamamıştı. Bebek bir deri bir kemik kaldığı gibi pislikten dolayı enfeksiyon kapmıştı. Ahmet ise bebeğin bir deri bir kemik halini kara çevirip tiktoktan yardım toplamıştı.

Bir kadınla evde bastım

Fatma şiddete uğradığını da söylerken Ahmet'i bir kadınla evinde bastığını da açıkladı. Pişkinliği ile izleyeni çileden çıkaran Ahmet iddiayı reddetti ama yayına sevgilisi bağlanınca foyası ortaya çıktı. Esra Erol ise 'dişlerimi sıkarak konuşuyorum" deyip öfkeyle patladı...

Esra Erol ise Fatma, Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah'a ulaşarak gerçekleri bir bir ortaya çıkarmıştı.