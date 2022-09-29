BIST 3.182
DOLAR 18,54
EURO 18,00
ALTIN 983,99
GÜNCEL

İstanbul Gaziosmanpaşa'da eczanede kadını yumrukladı sebebi : 'Bana yol verdi hoşuma gitmedi'

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da kadını yumruklayan zanlının ifadesi akıllara zarar. Meğer kadını ona yol verdiği için yumruklamış.

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir şahıs tarafın yumruklu saldırıya uğradı. Olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Genç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bana yol verdi hoşuma gitmedi

Zanlının poliste verdiği ifade herkesi şaşkına çevirdi. Zanlı "Bana yol verdi bu davranışı hoşuma gitmedi" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düğünde istek parça kavga çıkardı! Gelin ve bazı davetliler dövüldü o anlar kamerada
Düğünde istek parça kavga çıkardı! Gelin ve bazı davetliler dövüldü o anlar kamerada
Joe Biden bunadı deniyor! Kürsüde çekilen son görüntüsü olay yarattı haline bakın!
Joe Biden bunadı deniyor! Kürsüde çekilen son görüntüsü olay yarattı haline bakın!
Metaverse ile Yatırımlarınızı Gerçekleşen Hayallere Dönüştürün!
Metaverse ile Yatırımlarınızı Gerçekleşen Hayallere Dönüştürün!
Berfu Yenenler'in meme videosu olay oldu! "Ben de diyodum neyim eksik buldum çok şükür"
Berfu Yenenler'in meme videosu olay oldu! "Ben de diyodum neyim eksik buldum çok şükür"
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'a Erdoğan'ın üniversite diploması şoku! Adeta dili tutuldu
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'a Erdoğan'ın üniversite diploması şoku! Adeta dili tutuldu
Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sundu mu?
Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sundu mu?
Can Ataklı’dan yine bir skandal daha! Meral Akşener ve İYİ Partililere bakın nasıl küfretti!
Can Ataklı’dan yine bir skandal daha! Meral Akşener ve İYİ Partililere bakın nasıl küfretti!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den EYT'lilere müjde EYT'de son durum ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den EYT'lilere müjde EYT'de son durum ne?
Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu
Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Lina'nın babaannesi anlattı : Cesedi görseniz dünya ayağa kalkar
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Lina'nın babaannesi anlattı : Cesedi görseniz dünya ayağa kalkar