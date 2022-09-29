İstanbul Gaziosmanpaşa'da eczanede kadını yumrukladı sebebi : 'Bana yol verdi hoşuma gitmedi'
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da kadını yumruklayan zanlının ifadesi akıllara zarar. Meğer kadını ona yol verdiği için yumruklamış.
İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir şahıs tarafın yumruklu saldırıya uğradı. Olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etti. Genç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bana yol verdi hoşuma gitmedi
Zanlının poliste verdiği ifade herkesi şaşkına çevirdi. Zanlı "Bana yol verdi bu davranışı hoşuma gitmedi" dedi.