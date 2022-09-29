Düğünde istek parça kavga çıkardı! Gelin ve bazı davetliler dövüldü o anlar kamerada

İSTANBUL Bayrampaşa'da gelin ile damat tarafı arasında halayda çalınacak şarkı nedeniyle çıkan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bayrampaşa'da düğünde istek şarkı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada gelin ile bazı davetliler darbedildi. Alınan bilgiye göre, gece Kocatepe Mahallesi Yel Sokak'taki mekanda yapılan Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı konusunda gerginlik çıktı.

Oyun pistinde gelin ile damat tarafı arasında başlayan gerginlik, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları polis merkezine götürdü.

Polis merkezinde tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki taraf arasında çıkan kavgada gelinin de darbedilmesi yer alıyor.