Joe Biden bunadı deniyor! Kürsüde çekilen son görüntüsü olay yarattı haline bakın!

ABD Başkanı Joe Biden kürsüden inerken yolunu kaybetti. Eşi Jill Biden "buradan ineceksin Joe" diyene kadar etrafına şaşkınlıkla bakan ABD Başkanı'nın bu hali 'Joe Biden bunadı' söylemini güçlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Joe Biden, konuşmasını bitirdikten sonra eşi Jill Biden konuşmaya başladı. Joe Biden'ın, eşi Jill Biden konuşmasını bitirdiği sırada kürsüden inmek üzereyken yolunu şaşırdığı görüldü.

Buradan ineceksin Joe

First Lady Biden, kürsüden inmek isteyen Başkan Biden'a yolu göstererek, "Buradan aşağı gideceksin" ifadesini kullandı. Kürsüden inerken kafası karışmış gibi görünen Biden, etrafına biraz daha bakındıktan sonra kürsüden ayrıldı. Sosyal medya kullanıcıları Biden'ın "yine kafasının karıştığını" ifade etti.

Geçtiğimiz haftada kürsüde benzer hareketler sergilemişti

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Biden, AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla mücadele için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilen Küresel Fon Konferansına katıldığı sırada da benzer hareketler sergilemişti.

Kürsüden inerken yolunu kaybetmiş gibi görüntülenen Biden için sosyal medya kullanıcıları, Biden'ın "kaybolmuş gibi göründüğü" yorumlarını yapmıştı.

Haberlerde sağlığının iyi olmadığı öne sürülüyor

Öte yandan ABD basınına göre, Biden'ın son zamanlardaki hareketleri, yaşının ve sağlığının sorgulanmasına sebep olarak gösteriliyor.

İHA'nın haberine göre; haberlerde, 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın sağlığının iyi olmadığı yorumları öne sürülüyor.