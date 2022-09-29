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EKONOMİ

Recep Tayyip Erdoğan 'en büyük düşmanını' ilan etti: 'En büyük savaşım faizledir'

ANKARA'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan faizi en büyük düşmanı ilan ederek "en büyük savaşım faizledir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan en büyük düşmanının faiz olduğunu belirtip şunları söyledi:

-En büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Tabi aramızda faiz politikasını yüksek faizi savunanlar yok mu? Var. Buna başta muhalefet olmak üzere onlar da bunu savunuyor. Ama Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor, düşük faizi savunan politika güdüyor. 

-Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum.

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