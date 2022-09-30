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Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

Adana’da bir kadın, iki çocuğunun gözleri önünde balkon demir korkuluklarından aşağı sarkarak intihara kalkıştı. Çocuklar gözyaşları içinde annelerinin ayağına sarılıp onu engellemeye çalıştı.

 Adana’da bir kadın, iki çocuğunun gözleri önünde balkon demir korkuluklarından aşağı sarkarak intihara kalkıştı. Çocuklar gözyaşları içinde annelerinin ayağına sarılıp onu engellemeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir kadın balkona çıkıp demir korkuluklardan sarkarak intihar etmek istedi. Bu durumu gören yaşları 4 ila 12 olduğu tahmin edilen iki çocuğu annelerine kendisini atmaması için yalvarmaya başladı. Anne ise demir korkuluklardan sarkmaya devam etti. Bu arada çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Annelerinin ölmesinden korkarak gözyaşlarına boğulan çocuklar, kendisini atmaması için ayağına sarıldı. Genç kadın ise “Anne yeter” diyerek feryat etti. Daha sonra içeriden gelen bir kadın, genç kadını demir korkuluklardan çekip aldı. Genç kadının daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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