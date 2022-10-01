BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
İNTERNETHABER TV

Can Ataklı'nın canlı yayında Meral Akşener’e ettiği küfürden daha ağır söz

Haber Türk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına Meral Akşener konuk oldu. Meral Akşener'in 6'lı masa, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklamaları gündeme oturdu. Can Ataklı kendi Youtube kanalında yaptığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partililere açıkça küfretti.

Can Ataklı kendi Youtube kanalında yaptığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partililere açıkça küfretti. Bugün seçim olması durumunda HDP dahil muhalefet bloğunun yüzde 60 civarında oy alacağını öne süren Ataklı, "HDP ile aynı masada olmayız" açıklamalarını ahmakça olarak niteleyip İYİ Partililere küfretmesini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık çok sert eleştirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Havalar serinliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı
Havalar serinliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Yumurta fiyatlarına yine zam İşte zamlı yumurta fiyatları
Yumurta fiyatlarına yine zam İşte zamlı yumurta fiyatları
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yanımda mısınız" sorusu CHP'ye miydi 6'lı masaya mıydı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yanımda mısınız" sorusu CHP'ye miydi 6'lı masaya mıydı?
6'lı masadaki aday konusunda düğüm masayı dağıtır mı? Eğer dağıtırsa...
6'lı masadaki aday konusunda düğüm masayı dağıtır mı? Eğer dağıtırsa...
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
 MSB, Asos’a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
 MSB, Asos’a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar
Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'oyunları bozduk' dedi: Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetine sahibiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'oyunları bozduk' dedi: Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetine sahibiz
Karakolda ilginç olay kamerada! Suçüstü yakalanan hırsız polis merkezinin kapısını yıktı
Karakolda ilginç olay kamerada! Suçüstü yakalanan hırsız polis merkezinin kapısını yıktı