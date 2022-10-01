Can Ataklı'nın canlı yayında Meral Akşener’e ettiği küfürden daha ağır söz

Haber Türk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına Meral Akşener konuk oldu. Meral Akşener'in 6'lı masa, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklamaları gündeme oturdu. Can Ataklı kendi Youtube kanalında yaptığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partililere açıkça küfretti.

Can Ataklı kendi Youtube kanalında yaptığı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partililere açıkça küfretti. Bugün seçim olması durumunda HDP dahil muhalefet bloğunun yüzde 60 civarında oy alacağını öne süren Ataklı, "HDP ile aynı masada olmayız" açıklamalarını ahmakça olarak niteleyip İYİ Partililere küfretmesini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık çok sert eleştirdi.