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Havalar serinliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı

Yarın hava serinliyor... Bugün güneş, yarın yağmur var. Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 15.00 itibarıyla Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yeni haftada hava nasıl olacak? Haber Bülteni'nde Meltem Acet sordu; Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Son Durum'u anlattı.

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