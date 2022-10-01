ABD'nin Rusya'nın ilhakına karşı hamlesi nasıl olacak?

ABD'nin gündeminde neler var? ABD, Rusya'nın ilhakına karşı ne yaptırım uygulayacak? ABD, F-16'ları verir mi? Ian kasırgası bitti mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzalamasının ardından düzenlenen törende Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın ilhakını resmen açıkladı. Putin, "Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bizim halkımızdır" dedi.

ABD'den yaptırım kararı

ABD'den ilk hamle geldi. Washington yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor." ifadesini kullandı.

Habertürk TV'de Oya Cebi sordu; Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar yanıtladı.