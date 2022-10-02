BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
GÜNCEL

Şehidin vasiyeti yürek yaktı! 'Ölürsem lösemili bir kız çocuğunun...'

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. “Ben ölürsem Lösemili bir çocuğun tüm masraflarını karşılayın… Anamın babamın elini öpün…” diyen şehit Ataş'ın vasiyetini LÖSEV yerine getirecek.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş’ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.

“Boynumuzun borcudur”

Bunun üzerine LÖSEV sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe - Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TSK içinde 28 Şubat'ı hortlatmak isteyenler kim? Tokat'ta Subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık
TSK içinde 28 Şubat'ı hortlatmak isteyenler kim? Tokat'ta Subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
ABD'nin Rusya'nın ilhakına karşı hamlesi nasıl olacak?
ABD'nin Rusya'nın ilhakına karşı hamlesi nasıl olacak?
Havalar serinliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı
Havalar serinliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı
Yumurta fiyatlarına yine zam İşte zamlı yumurta fiyatları
Yumurta fiyatlarına yine zam İşte zamlı yumurta fiyatları
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yanımda mısınız" sorusu CHP'ye miydi 6'lı masaya mıydı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yanımda mısınız" sorusu CHP'ye miydi 6'lı masaya mıydı?
6'lı masadaki aday konusunda düğüm masayı dağıtır mı? Eğer dağıtırsa...
6'lı masadaki aday konusunda düğüm masayı dağıtır mı? Eğer dağıtırsa...
Mustafa Sandal'dan güldüren paylaşım: Kim demiş erkek adam emzirmez diye
Mustafa Sandal'dan güldüren paylaşım: Kim demiş erkek adam emzirmez diye
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
Deniz Uğur Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anların ses kaydını yayınladı
 MSB, Asos’a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
 MSB, Asos’a düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı