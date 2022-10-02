Vatandaşın 'Hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanım' sözlerine, Mansur Yavaş'tan olay yanıt!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ordu'da sokakta vatandaşlarla bir araya geldi. O anlarda bir vatandaş Yavaş'a "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Yavaş ise vatandaşa dönüp "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ordu'da sokakta vatandaşlarla bir araya geldi.

O anlarda Yavaş'ın yanına yaklaşan bir vatandaş, "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. Yavaş ise bir an duraksayıp vatandaşa "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... Öyle diyeceğiz" dedi.