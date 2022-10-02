BIST 3.180
DOLAR 18,50
EURO 18,14
ALTIN 988,22
GÜNCEL

Nişantaşı'nda sosyetik güzeller çığlık çığlığa saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada

İSTANBUL'da Nişantaşı’nda sosyetik güzeller sokak ortasında saç saça başbaşa kavga edip birbirini yumrukladı. Çığlık çığlığa kavga kameralara yansıdı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor.  Sosyetik güzellerin kavgası ağızları açık bıraktı... Akılalmaz olay İstanbul'da yaşandı. Jet sosyetenin uğrak noktası olan Nişantaşı'nda bir grup kadın arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma uzayınca ortalık bir anda karıştı.

Cadde ortasına yatırıp yumrukladılar

Bazı kadınlar araya aldıkları kişiyi cadde ortasında yere yatırıp yumrukladı.
Çevredeki vatandaşlar ise çığlık çığlığa kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tıklanma rekorları kırdı…

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vatandaşın 'Hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanım' sözlerine, Mansur Yavaş'tan olay yanıt!
Vatandaşın 'Hoş geldiniz sayın cumhurbaşkanım' sözlerine, Mansur Yavaş'tan olay yanıt!
Kazanmanın En Kolay Yolu Altın Yatırım!
Kazanmanın En Kolay Yolu Altın Yatırım!
MHP ilçe Başkan Yardımcısı kameralar önünde öldürüldü! Katil zanlısı yakalandı
MHP ilçe Başkan Yardımcısı kameralar önünde öldürüldü! Katil zanlısı yakalandı
TSK içinde 28 Şubat'ı hortlatmak isteyenler kim? Tokat'ta Subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık
TSK içinde 28 Şubat'ı hortlatmak isteyenler kim? Tokat'ta Subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık
ABD'nin Rusya'nın ilhakına karşı hamlesi nasıl olacak?
ABD'nin Rusya'nın ilhakına karşı hamlesi nasıl olacak?
Havalar serinliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı
Havalar serinliyor! Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı uyardı
Yumurta fiyatlarına yine zam İşte zamlı yumurta fiyatları
Yumurta fiyatlarına yine zam İşte zamlı yumurta fiyatları
Rusya'nın ilhak kararına ABD ve Batı'nın tepkisi sonrası yeni bir savaş çıkar mı?
Rusya'nın ilhak kararına ABD ve Batı'nın tepkisi sonrası yeni bir savaş çıkar mı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yanımda mısınız" sorusu CHP'ye miydi 6'lı masaya mıydı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yanımda mısınız" sorusu CHP'ye miydi 6'lı masaya mıydı?
6'lı masadaki aday konusunda düğüm masayı dağıtır mı? Eğer dağıtırsa...
6'lı masadaki aday konusunda düğüm masayı dağıtır mı? Eğer dağıtırsa...