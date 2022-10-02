Nişantaşı'nda sosyetik güzeller çığlık çığlığa saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada

İSTANBUL'da Nişantaşı’nda sosyetik güzeller sokak ortasında saç saça başbaşa kavga edip birbirini yumrukladı. Çığlık çığlığa kavga kameralara yansıdı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. Sosyetik güzellerin kavgası ağızları açık bıraktı... Akılalmaz olay İstanbul'da yaşandı. Jet sosyetenin uğrak noktası olan Nişantaşı'nda bir grup kadın arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma uzayınca ortalık bir anda karıştı.

Cadde ortasına yatırıp yumrukladılar

Bazı kadınlar araya aldıkları kişiyi cadde ortasında yere yatırıp yumrukladı.

Çevredeki vatandaşlar ise çığlık çığlığa kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tıklanma rekorları kırdı…