Memur ve emekli zammı belli oldu! Ocakta memura yüzde 17 emekliye yüzde 16 zam

Milyonlarca memur ve emekli, 2022'nin bitmesine kısa bir süre kala gözlerini Ocak 2023'te yapılacak maaş zammına çevirdi. Maaşlara ne kadar zam gelecek sorusuna cevap aranırken, Merkez Bankası yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 65.2'ye yükseltti. İktidar çevrelerinde yüksek oranlı zamlar telaffuz edilmesine karşın Merkez Bankası tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri yılbaşında enflasyon farkı dahil yüzleri pek de güldürmeyecek gibi. İşte kalem kalem maş zamları...