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Memur ve emekli zammı belli oldu! Ocakta memura yüzde 17 emekliye yüzde 16 zam

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Memur ve emekli zammı belli oldu! Ocakta memura yüzde 17 emekliye yüzde 16 zam

Milyonlarca memur ve emekli şimdiden 2023 Ocak ayında yapılacak maaş zammını bekliyor. Merkez Bankası’nın enflasyon hesabı tutarsa yılbaşında en düşük memur maaşına bin 450 TL, en düşük memur emeklisi maaşına 999 TL, en düşük işçi emeklisi maaşına da 562 TL zam yapılacak.

Memur ve emekli zammı belli oldu! Ocakta memura yüzde 17 emekliye yüzde 16 zam

Milyonlarca memur ve emekli, 2022'nin bitmesine kısa bir süre kala gözlerini Ocak 2023'te yapılacak maaş zammına çevirdi. Maaşlara ne kadar zam gelecek sorusuna cevap aranırken, Merkez Bankası yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini yüzde 65.2'ye yükseltti. İktidar çevrelerinde yüksek oranlı zamlar telaffuz edilmesine karşın Merkez Bankası tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri yılbaşında enflasyon farkı dahil yüzleri pek de güldürmeyecek gibi. İşte kalem kalem maş zamları... 

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Memur ve emekli zammı belli oldu! Ocakta memura yüzde 17 emekliye yüzde 16 zam

 Merkez Bankası tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri yılbaşında enflasyon farkı dahil yüzde 17.13 zam alacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine verilecek zam ise yüzde 16.05'te kalacak.

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Memur ve emekli zammı belli oldu! Ocakta memura yüzde 17 emekliye yüzde 16 zam

Emekliler arasında 1.1 puan zam farkı

Enflasyon tahmini gerçek olursa, memur emeklileri ile işçi emeklileri arasında 1.1 puanlık bir zam farkı oluşacak. Memur emeklileriyle işçi emeklileri arasındaki 1.1 puanlık önemli zam farkı, memur emeklilerine sendika zammı uygulanmasından kaynaklanıyor.

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Memur ve emekli zammı belli oldu! Ocakta memura yüzde 17 emekliye yüzde 16 zam

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminin tutması, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde tüketici enflasyonundaki artışın yüzde 16.05 olacağı anlamına geliyor. Memur ve memur emeklilerine geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 7 zam verildiği için yılın sonunda 8.46 puanlık enflasyon farkı oluşacak.

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