Oğlu ve gelini dehşete düştü apartmanda feryatlar yükseldi yürek yakan görüntüler

Annelerini kanlar içerisinde görünce dehşete düştüler

Panikle dairelerinden çıkan çift, binanın merdivenlerinden koşarak aşağıya indi. Zemin kata ulaşan annelerini hareketsiz şekilde bulan Şenol ve Banu Potur, feryat etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Maile Potur’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.