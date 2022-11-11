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Erzurum'da ürküten görüntü! 920 mezar yeri açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Erzurum'da ürküten görüntü! 920 mezar yeri açıldı

ERZURUM'da kışın toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinde sorun yaşanmaması için belediye görevlilerince mezar yeri açma çalışmaları yürütülüyor.

Erzurum'da ürküten görüntü! 920 mezar yeri açıldı

Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri iş makineleri ile mezar kazıyor.

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Erzurum'da ürküten görüntü! 920 mezar yeri açıldı

Şu ana kadar 920 mezar yeri açan görevliler, çalışmalarına hava şartları el verdiği sürece devam edecek.

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Erzurum'da ürküten görüntü! 920 mezar yeri açıldı

Kentte kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor.

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Erzurum'da ürküten görüntü! 920 mezar yeri açıldı
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