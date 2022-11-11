Erzurum'da ürküten görüntü! 920 mezar yeri açıldı
Anadolu Ajansı
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ERZURUM'da kışın toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinde sorun yaşanmaması için belediye görevlilerince mezar yeri açma çalışmaları yürütülüyor.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlileri iş makineleri ile mezar kazıyor.
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Şu ana kadar 920 mezar yeri açan görevliler, çalışmalarına hava şartları el verdiği sürece devam edecek.
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Kentte kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor.
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