Ünlü modelden Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a tepki! "Nefret çöplüğüne döndü!"
Filistin asıllı Amerikalı top model Gigi Hadid, iş insanı Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da hesabını kapatan ünlüler kervanına katıldı. Hadid de Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Twitter'ın bağnazlık çöplüğüne dönüştüğünü ve artık güvenli bir yer olmadığı gerekçesi ile hesabını dondurdu.
Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları sürerken, birçok kişi de bu durumu protesto ederek hesabını kapatıyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de bu kararı alanlardan.
Gigi Hadid, Instagram hesabından 76 milyon takipçisi ile hesabını dondurduğunu paylaştı.
Gigi, Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Twitter gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çöplüğü haline geliyor. Bu, parçası olmak istediğim bir yer değil."
"Yarardan çok zarar..."
Güzel model, son olarak Twitter'ın artık güvenli bir yer olmadığını hissettiğini ve platformun artık yarardan çok zarar olduğunu söyledi.