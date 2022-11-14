Bir günle EYT'yi kaçırmayın! Bunu detayı kimse bilmiyor aman emekliliğiniz yanabilir

Sigortasız çalıştırılan işçi için prim ödenmiyor. Sigortasız olduğundan ya da sigortası geç yapıldığı için veya eksik yatırıldığından dolayı kişinin primi yetersiz kalabiliyor. Bu durumdaki işçiler, sigortasız çalıştıkları sürelerini, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde önce arabulucuya gidip sonuç alamazsa açacakları ‘hizmet tespit davası’ ile tespit ettirebilir. Bu yolla kayıp günlerin geri kazanılabilmesi için şahit ve belgenizin olması önemli.