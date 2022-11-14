Bir günle EYT'yi kaçırmayın! Bunu detayı kimse bilmiyor aman emekliliğiniz yanabilir
EYT düzenlemesi için artık son düzlüğe girildi, tarih belli. 1.5 milyon kişinin ilk etapta emekli olması beklenirken, çok az gün farkıyla veya prim eksiği nedeniyle EYT’den yararlanamayacak olanlar çare aramaya başladı. Aman dikkat 1 gün gecikme ile EYT'den yararlanamayabilirsiniz.
Emeklilikte yaşa takılanlar geri sayıma başladı. EYT düzenlemesi için sayılı günler kalırken, gün ve pirim hesapları yapılmaya başladı. 1.5 milyon kişinin ilk etapta emekli olması beklenirken, çok az gün farkıyla veya prim eksiği nedeniyle EYT’den yararlanamayacak olanlar çare aramaya başladı. Yaş, sigortalılık yılı ve prim gün sayısı şartlarında eksik olan sigortalının imdadına borçlanma, hizmet tespit davası gibi seçenekler yetişiyor. İşte EYT'den faydalanabilmek için yapılması gerekenler...
Sosyal güvenlik sistemine göre emeklilik için yaş, sigortalılık yılı ve prim gün sayısı şartlarını tamamlamış olmak gerekirken, EYT'den faydalanmak isteyenler şimdiden hesaplar başladı. Çok az gün farkıyla veya prim eksiği nedeniyle EYT’den yararlanamayacak olanlar ise çare arıyor. Hükümet her fırsatta EYT'nin geniş kapsamlı bir düzenleme olacağını belirtirken, ilk etapta şartları sağlayan 1,5 milyon kişinin emekli olması planlanıyor.
Yaş veya pirim eksiği olanların imdadına ‘borçlanma’, ‘hizmet tespit davası’ gibi seçenekler yetişirken; sigortalıların doğum, askerlik, staj ve yurtdışı borçlanması yoluyla esik günlerini tamamlama imkanları bulunuyor. İşte EYT düzenlemesinden faydalanmak için gerekli şartlar...
Sigortasız çalıştırılan işçi için prim ödenmiyor. Sigortasız olduğundan ya da sigortası geç yapıldığı için veya eksik yatırıldığından dolayı kişinin primi yetersiz kalabiliyor. Bu durumdaki işçiler, sigortasız çalıştıkları sürelerini, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde önce arabulucuya gidip sonuç alamazsa açacakları ‘hizmet tespit davası’ ile tespit ettirebilir. Bu yolla kayıp günlerin geri kazanılabilmesi için şahit ve belgenizin olması önemli.