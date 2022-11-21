Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in son durumunu açıkladı! Kötü haberi verdi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu , eski eşi Melis İşiten'in de yaralılar arasında olduğu kazaya ilişkin açıklama yaptı. Eski eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kaygılaroğlu, bir oyuncunun durumunun ağır olduğunu belirtti.