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Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in son durumunu açıkladı! Kötü haberi verdi

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Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in son durumunu açıkladı! Kötü haberi verdi

Uraz Kaygılaroğlu 2 sene önce boşandığı, kızının annesi Melis İşiten hakkında son bilgiler verdi. İşiten'in sağlık durumu hakkında konuşan Kaygılaroğlu, Melis gayet iyi, ufak tefek yaraları dışında bir sorun yok diyerek yüreklere su serpti. Fakat ekibin önemli isimlerinden biri olan Sergen Deveci hakkında ise kötü haber verdi; durumu ağır...

Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in son durumunu açıkladı! Kötü haberi verdi

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu , eski eşi Melis İşiten'in de yaralılar arasında olduğu kazaya ilişkin açıklama yaptı. Eski eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kaygılaroğlu, bir oyuncunun durumunun ağır olduğunu belirtti.

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Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in son durumunu açıkladı! Kötü haberi verdi

Baş Belası isimli tiyatro oyununu sergilemek için Amasya'dan yola çıkan minibüs tır ile çarpıştı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ünlü oyuncular yaralandı. 

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Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in son durumunu açıkladı! Kötü haberi verdi

Kazayla ilgili olarak ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten hakkında bilgi verdi. İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kaygılaroğlu, Sergen Deveci'nin ise durumunun ağır olduğunu söyledi. 

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Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in son durumunu açıkladı! Kötü haberi verdi

Sergen'in durumu ağır"

"Baş Belası" isimli tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda kaza yapan oyuncuların durumları merak edilirken Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten hakkında bir paylaşım yaptı. 

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