Meral Akşener, Erdoğan'ın 'Sisi' sözlerini izletip açtı ağzını yumdu gözünü! Beşar Esad'la da...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Mısır devlet Başkanı Sisi ile tokalaşmasına ateş püskürdü. Erdoğan'ın geçmişte Sisi için sarf ettiği sözlerin videosunu izleten Akşener, ^Yakın Beşar Esad'la da maça giderse şaşırmayın" dedi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Aldülfettah Sisi'yle görüşmesinne sert sözlerle yüklendi. Akşener, Erdoğan'ın geçmişte Sisi'ye yönelik 'Zalim, katil' dediği görüntüleri izletti. Ardından da açtı ağzını yumdu gözünü...

Erdoğan İmamoğlu'nu değil, Sisi'yi seçti!

2019 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım'ı destekleyen Erdoğan'ın, 'Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?' ifadelerini hatırlatan Akşener, "Evet, görünen o ki Sayın Erdoğan seçimini Binali beyden yana değil, Sisi'den yana kullanmaya karar vermiş. Sayın Erdoğan kazananın yanında olmayı sever, baktı ki İstanbul'da Ekrem başkan kazandı, biraz vakit aldı ama döndü dolaştı Sisi'yi seçti" dedi. İşte Akşener'in konuşmasından satır başları...

Yakında Esad'la maça giderse şaşırmayın

- Sözümona yönettiği dış politikada yaşadığımız sıkıntılara rağmen ibretlik politikasızlığa şahit oluyoruz. Sayın Erdoğan, Sisi'yle hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ı futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşer Esad'la birlikte maça giderse şaşırmayın. Evet, görünen o ki Sayın Erdoğan seçimini Binali beyden yana değil, Sisi'den yana kullanmaya karar vermiş.

Rabia'yı değil Napolyon gibi parayı seçti

- Sayın Erdoğan kazananın yanında olmayı sever, baktı ki İstanbul'da Ekrem başkan kazandı, biraz vakit aldı ama döndü dolaştı Sisi'yi seçti. Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi'ye kaptırmış, Esma'nın onurunu da Katar'a bırakıp gelmiş oldu. Seçimlere yaklaştığımız son düzlükte yeni işareti olarak, Rabia ile Esma'yı değil artık Napolyon'u hatırlarsınız. Para para para...

Çıkıp bu milletten özür dileyeceksin...

- Madem bu noktaya gelecektiniz, Türkiye'ye bunca kaybı niye yaşattınız? Diplomatik, askeri, ticari anlamda bunun hesabını kim verecek Sayın Erdoğan. Önce çıkıp milletimizden özür dileyeceksin. Kişisel kaprislerime kapıldım, hata yaptım, milletimizden özür dilerim diyeceksin. Ben bu hatayı yapmasaydım Doğu Akdeniz'de Mısır'la Yunanistan değil biz anlaşabilirdik, özür diliyorum diyeceksin. Millete vereceğin hesaba çok az kaldı.

Sayın Erdoğan umar ha umar...

- ( Altılımı Masadan kalkma çağrısı) Biliyorsunuz Sayın Erdoğan ne zaman Cumhur İttifakı'ndan bunalsa dönüp bize selam çakar, aynı soruları ısrarla sorar, aynı davetleri bir umut ısrarla tekrar eder, rahmetli Cem Karaca'nın dediği gibi 'Umar ha umar, umar' Bizim için hava hoş.

Senin gibi her şeyi mubah saymıyoruz

- Bizim kararımız belli, irademiz net. Çünkü bizim ittifakımız istibdada mahkum olmayacağını haykıran o büyük hürriyet ruhuyladır. Biz kayyum rektöre karşı duran hocalarımızla, Gezi Parkı'nda toplanan gençlerimizle ittifak kurarız. Bizimkisi koltukların müdafaası için her şeyin mübah olduğunu sanma Sayın Erdoğan.