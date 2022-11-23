Özlem Çerçioğlu kürsüye yumruğu indirip gitti! AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı için olay tepki

AYDIN Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Başkan Özlem Çerçioğlu'nun tepkisi damga vurdu. İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan için 'hakkımı helal etmiyorum' deyip kürsüye yumruğu indirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu çıkışın ardından yerinden kalkıp gitti. İyi Parti'den seçilip AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise AKP grubunda törenle katılım yaptı.

AYDIN Büyükşehir meclis toplantısına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engil Özcan'ın AK Parti saflarına katılması damga vurdu. Aydın büyükşehir meclisinde bu transferle Millet İttifakı sahip olduğu çoğunluğu kaybetti. Bugün yapılan meclis toplantısında AK Parti Meclis üyesi Mustafa Arı, Nazilli Belediye Başkanı'nın partilerine katılımı duyurdu.

Bize katılmak isteyeni bekleriz

Meclis toplantıda söz alan Aydın Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Üyesi Mustafa Arı şunları söyledi:

-“An itibariyle Nazilli Belediye Başkanı sayın Kürşat Engin Özcan AKP ailesine katıldı. Katılımdan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Bize katılmak isteyen arkadaşlarımızı davete devam ediyoruz".

Hakkımı helal etmiyorum

AK Partili üyenin sözleri üzerine meclis oturumuna başkanlık eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olay bir tepki verdi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın 'Millet İttifakı'nın oyu ile seçildiğini hatırlatan Özlem Çerçioğlu, şunları söyledi:

-"Halka güvendik dediniz değil mi? Halkın oyu Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’naydı arkadaşlar. Ben o bölgede çalıştım. Emeklerimle kazanıldı. Hakkımı helal etmiyorum"

Kürsüye yumruğu indirip gitti

Özlem Çerçioğlu olay çıkışın ardından kürsüye yumruğunu vurarak Meclis toplantısından kalkıp gitti.

Emrinizdeyim diyerek AK Partiye katıldı

İyi partiden istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan bugün AK Parti grup toplantısına katıldı. TBMM Grup Toplantısı'nda Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti'ye katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kürşat Engin Özcan şunları söyledi:

-"Dünya ve ülkemiz ciddi bir sıkıntıdan ve zorlu dönemden geçiyor. Bu zorlu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik ve beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hüsnükabullerinden dolayı bu büyük aileye minnettarım. Millete ve memlekete hizmet etmek için her zaman emrinizdeyim".