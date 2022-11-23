BIST 4.781
DOLAR 18,63
EURO 19,22
ALTIN 1.039,10
GÜNCEL

Mansur Yavaş ile Mamak Belediye Başkanı'nın 'sıkıyorsa' atışması! Diyalogları bomba

ANKARA Büyükşehir Meclisi'nde Mansur Yavaş ile Mamak Belediye Başkanı arasındaki diyalog olay. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçesine yapılacak metroyla ilgili red oyu verebileceğini ima edince Mansur Yavaş araya. 'Sıkıyorsa reddet' diyen Mansur Yavaş ile Murat Köse arasında işte bu diyaloglar geçti...

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi'nde metro konuşuldu. Kürsüye çıkan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, metro inşaatından söz ederken, 'şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye...  Geleceksiniz değil mi meclise, gelin bakalım öz kaynaklarınızı yaparken' diyerek red oyu verebileceği imasında bulundu. 

Sıkıyorsa reddet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imayı duyunca Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin lafını kesip "sıkıyorsa reddet, ne diyeyim ben Mamak halkı duysun' diye seslendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bir an sessiz kalıp 'Ya işte bu sıkışınca...' diyerek karşılık verdi. 

Mamak halkı duysun

"Tehdit ediyorsunuz ordan" diyen Mansur Yavaş bunun üzerine Mamak başkanına şunları söyledi:
-Mansur Yavaş: "Mamak halkı duysun. Yani tehdit ediyorsunuz ordan. Geleceksiniz gel bakayım. Ne yapacaksınız gelince red mi edeceksiniz. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek. Hadi görelim, hodri meydan."

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Özlem Çerçioğlu kürsüye yumruğu indirip gitti! AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı için olay tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
NTV haber spikeri canlı yayında depreme yakalandı o anlar böyle görüntülendi
NTV haber spikeri canlı yayında depreme yakalandı o anlar böyle görüntülendi
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi
Özlem Çerçioğlu kürsüye yumruğu indirip gitti! AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı için olay tepki
Özlem Çerçioğlu kürsüye yumruğu indirip gitti! AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı için olay tepki
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Düzce depremi! Bolu'da bir kişi 3 kattan sokaktaki insanların üzerine atladı işte o anlar
Düzce depremi! Bolu'da bir kişi 3 kattan sokaktaki insanların üzerine atladı işte o anlar
Twitch yayıncısı Düzce depremine canlı yayında yakalandı
Twitch yayıncısı Düzce depremine canlı yayında yakalandı
Meral Akşener, Erdoğan'ın 'Sisi' sözlerini izletip açtı ağzını yumdu gözünü! Beşar Esad'la da...
Meral Akşener, Erdoğan'ın 'Sisi' sözlerini izletip açtı ağzını yumdu gözünü! Beşar Esad'la da...
Deprem anının en net kaydı! 17. saniyeden sonrasına dikkat depremin şiddetini artırdığı o anda...
Deprem anının en net kaydı! 17. saniyeden sonrasına dikkat depremin şiddetini artırdığı o anda...
Fatih’te 2 kişi depreme sokakta yakalandılar
Fatih’te 2 kişi depreme sokakta yakalandılar
Düzce depremini hisseden İstanbul'daki papağan çılgına döndü! Görüntüler olay oldu...
Düzce depremini hisseden İstanbul'daki papağan çılgına döndü! Görüntüler olay oldu...
Düzce depremi Bolu'yu da salladı! Depremi hisseden tavukların kaçışına bakın
Düzce depremi Bolu'yu da salladı! Depremi hisseden tavukların kaçışına bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Dönmez'i yanına çağırıp uyardı: Öyle mıy mıy yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Dönmez'i yanına çağırıp uyardı: Öyle mıy mıy yok