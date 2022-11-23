Mansur Yavaş ile Mamak Belediye Başkanı'nın 'sıkıyorsa' atışması! Diyalogları bomba

ANKARA Büyükşehir Meclisi'nde Mansur Yavaş ile Mamak Belediye Başkanı arasındaki diyalog olay. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçesine yapılacak metroyla ilgili red oyu verebileceğini ima edince Mansur Yavaş araya. 'Sıkıyorsa reddet' diyen Mansur Yavaş ile Murat Köse arasında işte bu diyaloglar geçti...

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi'nde metro konuşuldu. Kürsüye çıkan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, metro inşaatından söz ederken, 'şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye... Geleceksiniz değil mi meclise, gelin bakalım öz kaynaklarınızı yaparken' diyerek red oyu verebileceği imasında bulundu.

Sıkıyorsa reddet

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imayı duyunca Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin lafını kesip "sıkıyorsa reddet, ne diyeyim ben Mamak halkı duysun' diye seslendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bir an sessiz kalıp 'Ya işte bu sıkışınca...' diyerek karşılık verdi.

Mamak halkı duysun

"Tehdit ediyorsunuz ordan" diyen Mansur Yavaş bunun üzerine Mamak başkanına şunları söyledi:

-Mansur Yavaş: "Mamak halkı duysun. Yani tehdit ediyorsunuz ordan. Geleceksiniz gel bakayım. Ne yapacaksınız gelince red mi edeceksiniz. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek. Hadi görelim, hodri meydan."