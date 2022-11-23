Düzce depremi! Bolu'da bir kişi 3 kattan sokaktaki insanların üzerine atladı işte o anlar

DÜZCE'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sırasında güvenlik kameraları panik anlarını görüntüledi. Bolu'da bir kişi 3. kattaki evinden aşağıya atladı. O sırada binadan kaçmaya çalışan insanların üzerine düştü. İşte o anlar...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bolu dahil bir çok şehirde hissedildi. Bolu'da Cumhuriyet Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katında oturan Çağdaş Laçin (28), deprem esnasında panikleyerek oturduğu dairenin camından atladı.

Önce issanların üzerine sonra da beton zemine düşen Çağdaş Laçin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırılan gencin kolunda 2 kırık olduğu belirlendi.

Genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Çağdaş Laçin'in binadan düşme anı, güvenlik kamerasınca kayda alındı.