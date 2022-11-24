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GÜNCEL

Düzce depremi sırasında ortaya çıktı! Işık patlaması ürküttü: O anlar kamerada!

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde, deprem sırasında bir ışık patlaması görüldü.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem esnasında Düzce 2. Organize Sanayi Sitesi'nde bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, sarsıntı başladıktan sonra saniyeler sonra bir anda bir ışık hüzmesi beliriyor.

Kentteki bazı iş yerlerinde, evlerde ve araçlarda hasar oluşturan depreme ilişkin başka güvenlik kamerası görüntüleri de bulunuyor. Diğer görüntülerde ise iki katlı binanın deprem anında beşik gibi sallandığı, mutfak dolaplarının açıldığı ve eşyaların yere düştüğü, bir iş yerinin bekleme salonunda kapıların, koltukların, sehpanın şiddetli şekilde sallandığı ve bazılarının devrildiği, giyim mağazasında askıda duran kıyafetlerin de sarsıntının etkisiyle sallandığı görülüyor.

Depremden saniyeler önce siren sesi çaldı
Depremin etkisini derinden hisseden Sakarya'da da, Erenler ilçesindeki bir cep telefonu mağazasında kaydedilen bir diğer görüntüde, depremden saniyeler önce siren sesi çaldığı, ardından raflarda bulunan aksesuarların sallandığı anlar yer alıyor.

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