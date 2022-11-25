Barış Pehlivan'dan 'o kadar da olmaz' dedirten Meral Akşener iddiası! Yargıya 'Akşener'i gözaltına alın' talimatı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan 'FETÖ' soruşturmasına yeni gizli tanık ifadelerinin girdiği ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'dan "Çok uçuk, o kadar da olmaz" dedirten iddialar geldi. Pehlivan canlı yayında, "6 yıl önce başlatılan soruşturma nedeniyle yargıya 'Meral Akşener'i gözaltına alın' talimatı verildiğini iddia etti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Sizin duyduklarınızdan daha derin bir operasyon hazırlığı var" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Halk TV'de katıldığı “Sansürsüz” programında, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik gözaltı hazırlığı yapıldığını iddia etti. Akşener’in altı yıl önce başlatılan bir ‘FETÖ‘ soruşturması nedeniyle gözaltına alınmak istendiğini belirten Pehlivan, bu soruşturmayı yargıda yakından bilen bazı isimlerle konuştuğunu söyledi. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Akşener'in avukatı Uğur Poyraz da bu iddiayı destekledi ve "Çok daha derin bir plan var" dedi. İşte Barış Pehlivan'ın "Bu kadarı da olmaz" dedirten açıklamaları...

İhbar mektupları mı oluşturuldu?

- Deniyor ki Meral Akşener’i o süreçte susturmak isteyenler vardı. Acaba oluşturulmuş bazı ihbar mektupları mı yazıldı? Bazı duyduklarımı soru olarak sormak zorundayım.

- Meral Akşener'i FETÖ ile ilişkilendiren ihbar mektupları mı oluşturuldu? Ayrıca cezaevindeki bazı FETÖ’cüler, belki bazı vaatler karşılığında Akşener aleyhinde ifadeler mi verdi?

Akşener'in 15 Temmuz öncesi sözleri

- Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden önce Akşener MHP liderliğine oynarken, 'yurtta sulh olması gerekiyor ben bu ülkenin başbakanı olacağım' demişti. Darbe öncesi ‘Başbakan olacağım’ sözü acaba Türkiye'deki güvenlik bürokrasisi tarafından 'ya bu kadın darbeyi biliyordu' denilerek acaba dillendirilmek mi istendi FETÖ ile ilişkilendirilmek için?

Yargıya 'Akşener'i gözaltına alın' talimatı mı gitti?

- Ayrıca devletteki bazı görevliler evrak yakma görüntüsü mü oluşturmaya çalıştı? O görüntülerle Akşener mi ilişkilendirilmek istendi?

- Acaba bazı yargı mensuplarının önüne bunların hepsi yığıldı ve 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verilmek istendi? Meral Akşener'in siyasi hedeflerini engellemek için yargı dünyasında Akşener'i gözaltına aldırmak isteyenler oldu?

Akşener neden ifadeye çağrılmadı

- 2016 yılında Yeniçağ yazarlarına FETÖ operasyonları düzenlendi. Acaba dediler 'buradan mı yürüyelim'? Yine karşı çıkanlar oldu. Bu da tutmadı. Birden fazla koldan Akşener’in susturulmasından bahsediyorum ve buna direnen bürokrat ve yargı mensuplarından bahsediyorum. 2016 yılında oluşturulan bu dosyanın hala kapatılmadığını hatırlatmak istiyorum. Hala açık. Hala Meral Akşener ifadeye çağırılmadı.

İyi Parti: Plan bildiğinizden çok büyük Duyduğu bu iddiaları Akşener’in avukatlığını da yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’a sorduğunu aktaran Pehlivan, Poyraz'ın da, “Sizin duyduklarınızdan çok daha büyük bir kumpas ve oyun var. Nasıl bir kumpas olduğunu biz biliyoruz. Uğur Poyraz olarak ben bunda rol oynayan imza atan herkesin başına bu kumpası geçirmeye yemin ettim" dediğini ifade etti.

'Bu bir 'kaplama' operasyon!

Pehlivan, ayrıca bir yargı mensubunun söz konusu soruşturmayı “kaplama iş” olarak tanımladığını, bunun ne anlama geldiğini sorduğunda da “Kaplama iş uydurulmuş operasyonlara koyduğumuz isimdir” yanıtını aldığını söyledi.