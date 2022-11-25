İYİ Partili Ağıralioğlu: Erdoğan karşısına aday olarak Kılıçdaroğlu'nu istiyor, çünkü kazanacağını biliyor

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini iddia edip "Çükü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağına inanıyor" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini söylerken, kendisine yönelik eleştirilere de ateş püskürdü. "Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağına inanıyor" diyen Ağıralioğlu, "Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?" dedi.

İstanbul'a aday oldu kazanamadı!

Karar TV'nin YouTube kanalına konuk olan Ağıralioğlu, "Bu nezaketsizlik olsun diye söylemek istediğim bir şey değil ama Kemal Bey, İstanbul'da aday oldu alamadı ama Kemal Bey İstanbul'u aldırdı. İstanbul ve Ankara'yı alırken bir istişare zemini oluşturduğumuz için bu zeminde AK Parti ve MHP seçmeninin kalbine yürüyebilecek imkanlar bulabildik. Klasik bir Cumhuriyet Halk Partisi portresiyle buralara aday koymadı. Tayyip Bey'in karşısında en çok görmek istediği aday, Kılıçdaroğlu... Çünkü Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazanacağına inanıyor" dedi. Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

Erdoğan inatla Kılıçdaroğlu'nu istiyor

"Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum... 'Yavuz Ağıralioğlu iktidar cenahının kulisini dillendiriyor' diyorlar."

Arkadaşların tahammülsüzlüğü...

"Sağ seçmenin oy isteksizliğini mevzu ediyorum ben. Arkadaşların tahammülsüzlüğünden iş bana suçlama yapmaya geldi. Hükümete istişarelere kapalı, farklı seslere tahammülleri yok diyenlere bakın... Bize demokrasi vadedenlere bakın... Bana bir haftadır 'kaybedebiliriz' kaygısından dolayı, söyledikleri lafları devlet, millet düşmanlarına söyleyemediler."