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Zonguldak’ta dalgaların boyu 7 metrelik duvarı aştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK’ta şiddetli rüzgar ve yağmurla birlikte liman mevkisindeki dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Zaman zaman 7 metrelik duvarı aştığı da görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi.

Yağmurla birlikte Liman Caddesi’nde dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Zaman zaman 7 metrelik duvarı aştığı da görüldü. Bir yük gemisi de açıkta sıra bekledi.
Şiddetli dalga dolayısıyla balıkçı tekneleri limana demirledi. Soğuk ve yağışlı havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı da 11 dereceye kadar düştü.

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