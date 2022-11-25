Abdurrahman Uzun'a doğalgaz faturalı eylem! Ümit Özdağ'ın selamı var deyince...
Abdurrahman Uzun'un konuşması sırasında ilginç eylem. Sahneye çıkan gençler, Uzun'a son gelen doğalgaz faturasını imzalattı. Sahneden inerken "Ümit Özdağ'ın selamı var" dediler, ortalık karıştı.
Abdurrahman Uzun'un konuşması sırasında ilginç eylem. Sahneye çıkan gençler, Uzun'a son gelen doğalgaz faturasını imzalattı. Sahneden inerken "Ümit Özdağ'ın selamı var" dediler, ortalık karıştı.
YouTube yayıncısı Abdurrahman Uzun, "Açın kombileri yaz ayıda olsa, hava sıcakta olsa sonuna kadar açın kombileri. Artık gaz patronuyuz" açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Uzun, Körfez Belediyesi’nin panelinde konuştuğu sırada sahneye çıkan gençler, Uzun'a son gelen doğalgaz faturasını imzalatmak istedi.
Gençlerin, "Ümit Özdağ’ın selamı var" demesi üzerine bir anda gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle gençler salondan ayrıldı.