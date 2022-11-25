Meral Akşener canlı yayında ağladı! Akşener'i ağlatan 'Gönül Dağı' oldu...
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox TV'de Çağla Şikel'in programına konuk oldu. Akşener'e stüdyoda en sevdiği türkü sürprizi yapılınca Akşener duygusal anlar yaşadı...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de Çağla Şikel'in sunduğu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı... Canlı yayında Meral Akşener'in gençlik yıllarına ait fotoğrafları eşliğinde Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsü çalındı...
Meral Akşener'in en sevdiği türkü olduğu öğrenilen şarkıyı dinlerken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Akşener, Türküyü okuyan şarkıcıyı 'Hay ağzına sağlık' diye tebrik etti...