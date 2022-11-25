Meral Akşener canlı yayında ağladı! Akşener'i ağlatan 'Gönül Dağı' oldu...

5.9 şiddetindeki depremin yeni görüntüsü! Nakliye araçlarını böyle sarsmış

Abdurrahman Uzun'a doğalgaz faturalı eylem! Ümit Özdağ'ın selamı var deyince...

Ahmet Davutoğlu'ndan şok Erdoğan iddiası: Erdoğan Mursi için haccı boykot etmek istedi

Zonguldak’ta dalgaların boyu 7 metrelik duvarı aştı

Çok fena geliyor! İstanbul’un üzerini yağmur bulutları kapladı

Seren Serengil Konya köpek katliamı için saydırdı : Kanı bozuklar Allahınız yok mu sizin

Barış Pehlivan'dan 'o kadar da olmaz' dedirten Meral Akşener iddiası! Yargıya 'Akşener'i gözaltına alın' talimatı

Konya'daki hayvan katliamı izlenecek gibi değil! Barınakta köpekleri kürekle vura vura...

Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı canlı yayında fena kapıştı 20 bin lira alan yoksul mu şimdi?

Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması!

Öğretmenler Günü'nde öğretmenler otoparktan aşağıya uçtu

Kediyi çatıdan atan cani aranıyor! Haluk Levent bulana 25 bin TL verileceğini açıkladı