Ronaldo'nun hareketi olay oldu! Eliyle şortundan çıkarıp yedi sosyal medyayı salladı
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo yine gündem oldu. Katar'da Gana ile oynanan maçta Ronaldo'nun şortundan yiyecek çıkarıp yediği görüntüler sosyal medyayı salladı.
Dün akşam Portekiz ile Gana, Dünya Kupası H Grubu'nda karşı karşıya geldi. Portekiz, 3-2'lik skorla Gana'yı mağlup etti.
Cristiano Ronaldo'nun şortundan yiyecek çıkarıp yemesi dikkatleri çekti. Dünya yıldızı oyuncunun ne yediği bilinmiyor.