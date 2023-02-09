BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,23
ALTIN 1.138,56
HABER /  GÜNCEL

Aksungur İHA deprem bölgesinde cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor

Aksungur İHA deprem bölgesinde cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor

 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da 'cennetten bir kare' denilerek satılan Rönesans Rezidans komple çöktü
Hatay'da 'cennetten bir kare' denilerek satılan Rönesans Rezidans komple çöktü
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem!
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem!
64 saat enkazda bekledi duvara şunu yazdı; Umudunuzu kaybetmeyin
64 saat enkazda bekledi duvara şunu yazdı; Umudunuzu kaybetmeyin
Suriye'den dost eli: Depremzedelere her gün 300 bin ekmek
Suriye'den dost eli: Depremzedelere her gün 300 bin ekmek
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt: Duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt: Duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Bazı teknik sorunlar var
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Bazı teknik sorunlar var
Kılıçdaroğlu deprem sonrası Erdoğan'ı topa tuttu Millet İttifakı ortakları ne dedi?
Kılıçdaroğlu deprem sonrası Erdoğan'ı topa tuttu Millet İttifakı ortakları ne dedi?
Milli Eğitim şube müdürü depremde öldü! Çocuklarını kurtardı tekrar eve girince...
Milli Eğitim şube müdürü depremde öldü! Çocuklarını kurtardı tekrar eve girince...
Bakanlık duyurdu! Pazar günü 24 saat hizmet verecek
Bakanlık duyurdu! Pazar günü 24 saat hizmet verecek
Abdest alırken depreme yakalanan kadın o anları anlattı
Abdest alırken depreme yakalanan kadın o anları anlattı
5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
Depremler sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan talimat verdi! O yapılar mühürlenecek
Depremler sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan talimat verdi! O yapılar mühürlenecek