AK Parti Milletvekili Orhan Atalay: Yardımlar yeterli değil...

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, deprem bölgelerini gezip gördüğü eksiklikleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. "Asker sayısı acilen artırılmalı" diyen Orhan, 'ekmeğimiz yok açız' diyen köylere acilen yardım eli uzatılmasını istedi.

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Kahramanmaraş’ın iki ilçesinde meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremler çevre illerden Şanlıurfa’da da büyük yıkımlara neden oldu. Depremden sonra Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yönelik yardımlar yağmaya başladı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla birlikte deprem bölgelerindeki durumdan yakındı. Atalay, Urfa’nın Kahta ilçesindeki vatandaşların şikayetlerini dile getirerek şu paylaşımları yaptı:

Köylere gidilmeli, asker artırılmalı

- Kahta’nın bir köyüne uğradık. ‘Ekmeğimiz yok, açız’ dediler. Köylere un sevkiyatı yapılmalı.

- Asker sayısı acilen artırılmalı.

- Devlet, müteahhitlerden operatörleriyle birlikte yeterli sayıda iş makinası istemeli, yoksa el koymalı.

- Elektrik ve su ivedilikle verilmeli.

- Gidecek gönüllüler yapacakları işin araç gereciyle gitmeli.

- Temel insanî ihtiyaçlar için mobil sistemler kurulmalı

- Mahalle mahalle sivil-kamu ortak örgütlenmeler yapılmalı.

- Şehirlerin ana yolları sürekli açık tutulmalı.

- Yardım getiren tırlar şehirlerin girişinde durdurulup küçük araçlara aktarılarak şehrin muhtelif yerlerine, mahallelere dağıtılmalı.

- Trafik ekipleri şehir içinde parka izin vermemeli. Ambulansların işini zorlaştırıyorlar.