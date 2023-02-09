BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,23
ALTIN 1.138,56
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Milletvekili Orhan Atalay: Yardımlar yeterli değil...

AK Parti Milletvekili Orhan Atalay: Yardımlar yeterli değil...

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, deprem bölgelerini gezip gördüğü eksiklikleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. "Asker sayısı acilen artırılmalı" diyen Orhan, 'ekmeğimiz yok açız' diyen köylere acilen yardım eli uzatılmasını istedi.

Abone ol

Kahramanmaraş’ın iki ilçesinde meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremler çevre illerden Şanlıurfa’da da büyük yıkımlara neden oldu. Depremden sonra Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yönelik yardımlar yağmaya başladı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla birlikte deprem bölgelerindeki durumdan yakındı. Atalay, Urfa’nın Kahta ilçesindeki vatandaşların şikayetlerini dile getirerek şu paylaşımları yaptı:

Köylere gidilmeli, asker artırılmalı

- Kahta’nın bir köyüne uğradık. ‘Ekmeğimiz yok, açız’ dediler. Köylere un sevkiyatı yapılmalı.
- Asker sayısı acilen artırılmalı.
- Devlet, müteahhitlerden operatörleriyle birlikte yeterli sayıda iş makinası istemeli, yoksa el koymalı.
- Elektrik ve su ivedilikle verilmeli.
- Gidecek gönüllüler yapacakları işin araç gereciyle gitmeli.
- Temel insanî ihtiyaçlar için mobil sistemler kurulmalı
- Mahalle mahalle sivil-kamu ortak örgütlenmeler yapılmalı.
- Şehirlerin ana yolları sürekli açık tutulmalı.
- Yardım getiren tırlar şehirlerin girişinde durdurulup küçük araçlara aktarılarak şehrin muhtelif yerlerine, mahallelere dağıtılmalı.
- Trafik ekipleri şehir içinde parka izin vermemeli. Ambulansların işini zorlaştırıyorlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksungur İHA deprem bölgesinde cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor
Aksungur İHA deprem bölgesinde cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor
Hatay'da 'cennetten bir kare' denilerek satılan Rönesans Rezidans komple çöktü
Hatay'da 'cennetten bir kare' denilerek satılan Rönesans Rezidans komple çöktü
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem!
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem!
64 saat enkazda bekledi duvara şunu yazdı; Umudunuzu kaybetmeyin
64 saat enkazda bekledi duvara şunu yazdı; Umudunuzu kaybetmeyin
Suriye'den dost eli: Depremzedelere her gün 300 bin ekmek
Suriye'den dost eli: Depremzedelere her gün 300 bin ekmek
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt: Duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt: Duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Bazı teknik sorunlar var
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Bazı teknik sorunlar var
Kılıçdaroğlu deprem sonrası Erdoğan'ı topa tuttu Millet İttifakı ortakları ne dedi?
Kılıçdaroğlu deprem sonrası Erdoğan'ı topa tuttu Millet İttifakı ortakları ne dedi?
Milli Eğitim şube müdürü depremde öldü! Çocuklarını kurtardı tekrar eve girince...
Milli Eğitim şube müdürü depremde öldü! Çocuklarını kurtardı tekrar eve girince...
Bakanlık duyurdu! Pazar günü 24 saat hizmet verecek
Bakanlık duyurdu! Pazar günü 24 saat hizmet verecek
Abdest alırken depreme yakalanan kadın o anları anlattı
Abdest alırken depreme yakalanan kadın o anları anlattı
5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı