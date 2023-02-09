Deprem bölgesindeki aileyi Mersin’e götüren taksi kaza yaptı! Ölenler var

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan Mersin’e doğru giden ailenin içerisinde bulunduğu taksi kaza yaptı.

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Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremde evleri hasar gören aynı aileden 4 kişinin içinde bulunduğu taksi Mersin’e doğru giderken kaza yaptı. Araç çamlık alanda ağaçlara çarparak durdu.



Ekiplerin yaptığı müdahale ile araç içerisinden sürücü B.T. (57) ile yolculardan İrfan Taşan (53) ile Hasan Taşan (74) yaralandılar. Araç içerisinde bulunan Fatma Taşan (82) ile İbrahim Taşan (97) ise olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.