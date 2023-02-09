BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,23
ALTIN 1.138,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Deprem bölgesindeki aileyi Mersin’e götüren taksi kaza yaptı! Ölenler var

Deprem bölgesindeki aileyi Mersin’e götüren taksi kaza yaptı! Ölenler var

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan Mersin’e doğru giden ailenin içerisinde bulunduğu taksi kaza yaptı.

Abone ol

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremde evleri hasar gören aynı aileden 4 kişinin içinde bulunduğu taksi Mersin’e doğru giderken kaza yaptı. Araç çamlık alanda ağaçlara çarparak durdu. 

Ekiplerin yaptığı müdahale ile araç içerisinden sürücü B.T. (57) ile yolculardan İrfan Taşan (53) ile Hasan Taşan (74) yaralandılar. Araç içerisinde bulunan Fatma Taşan (82) ile İbrahim Taşan (97) ise olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Peş peşe artçı sarsıntılar
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Peş peşe artçı sarsıntılar
AK Parti Milletvekili Orhan Atalay: Yardımlar yeterli değil...
AK Parti Milletvekili Orhan Atalay: Yardımlar yeterli değil...
Aksungur İHA deprem bölgesinde cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor
Aksungur İHA deprem bölgesinde cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor
Hatay'da 'cennetten bir kare' denilerek satılan Rönesans Rezidans komple çöktü
Hatay'da 'cennetten bir kare' denilerek satılan Rönesans Rezidans komple çöktü
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem!
Kahramanmaraş'ta panik yaratan deprem!
64 saat enkazda bekledi duvara şunu yazdı; Umudunuzu kaybetmeyin
64 saat enkazda bekledi duvara şunu yazdı; Umudunuzu kaybetmeyin
Suriye'den dost eli: Depremzedelere her gün 300 bin ekmek
Suriye'den dost eli: Depremzedelere her gün 300 bin ekmek
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt: Duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız
Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt: Duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Bazı teknik sorunlar var
Fuat Oktay'dan Twitter kısıtlamasıyla ilgili açıklama: Bazı teknik sorunlar var
Kılıçdaroğlu deprem sonrası Erdoğan'ı topa tuttu Millet İttifakı ortakları ne dedi?
Kılıçdaroğlu deprem sonrası Erdoğan'ı topa tuttu Millet İttifakı ortakları ne dedi?
Milli Eğitim şube müdürü depremde öldü! Çocuklarını kurtardı tekrar eve girince...
Milli Eğitim şube müdürü depremde öldü! Çocuklarını kurtardı tekrar eve girince...
Bakanlık duyurdu! Pazar günü 24 saat hizmet verecek
Bakanlık duyurdu! Pazar günü 24 saat hizmet verecek