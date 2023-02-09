BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,27
ALTIN 1.140,62
HABER /  GÜNCEL

İsmail Saymaz'a Hatay'da 'canlı' şok! Vatandaş duyunca çileden çıktı, yayını aniden kapattı

İsmail Saymaz'a Hatay'da 'canlı' şok! Vatandaş duyunca çileden çıktı, yayını aniden kapattı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki bültene Hatay'dan canlı bağlantıyla katıldı. Saymaz'ın deprem bölgesindeki durumla ilgili konuşmalarını duyan vatandaş çileden çıktı. Vatandaş 'provokatörlük yapma' diye tepki gösterince Saymaz bölgeden yaptığı yayını aniden noktaladı...

Abone ol

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilimizde büyük hasarlara neden olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren devlet tüm birimleriyle harekete geçerken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Milyonlarca vatandaşımız da yardımlarını deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu bültene canlı yayınla İskenderun'dan katıldı. Buraya hiçbir yardımın gelmediğini öne süren Saymaz, "Hatay koskaca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullandı.

"Provokatörlük yapmayın!"

Saymaz'ın söylediklerini duyan bir vatandaş tepki gösterdi. Vatandaşın, "provokatörlük yapmayın, helikopterlere bak! Provokatörlük yapma kapat onu!" şeklinde sarf ettiği sözler canlı yayında herkes tarafından duyuldu. 

Yayını kesti

Tepki sonrası İsmail Saymaz, "Tamam beyefendi siz devam edin" dedi, vatandaş gitmeyince bu kez Saymaz, "Ben birazdan devam edeceğim" diyerek bölgeden yaptığı yayını noktaladı...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yatak odasında ablasıyla erkek arkadaşını öldürdü! Polisi balkonda karşıladı Samsun'da yaşandı!
Foto Galeri Yatak odasında ablasıyla erkek arkadaşını öldürdü! Polisi balkonda karşıladı Samsun'da yaşandı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
78 saat sonra gelen mucize! 3 kişilik aile sağ çıkartıldı
78 saat sonra gelen mucize! 3 kişilik aile sağ çıkartıldı
77 saat sonra kurtarıldı! Ağabeyini öperek karşıladı
77 saat sonra kurtarıldı! Ağabeyini öperek karşıladı
Çıkan yangın hayatını kurtardı! Tırnaklarıyla kazarak çıktı
Çıkan yangın hayatını kurtardı! Tırnaklarıyla kazarak çıktı
Pazarcık depremzedesi: İki gece dışarıda yattığımız için çadırda yatmak bize lüks geldi
Pazarcık depremzedesi: İki gece dışarıda yattığımız için çadırda yatmak bize lüks geldi
Sınav için Maraş'a gelmişti enkaz altında kalıp can verdi
Sınav için Maraş'a gelmişti enkaz altında kalıp can verdi
Umre parasını depremzedelere bağışladı
Umre parasını depremzedelere bağışladı
ABD Başkanı Biden'den Türkiye açıklaması! 'Yasını tutuyoruz...
ABD Başkanı Biden'den Türkiye açıklaması! 'Yasını tutuyoruz...
Depremde göçük altında kalan biri ne kadar hayatta kalabilir? Uzmanlar açıkladı
Depremde göçük altında kalan biri ne kadar hayatta kalabilir? Uzmanlar açıkladı
Deprem bölgesindeki aileyi Mersin’e götüren taksi kaza yaptı! Ölenler var
Deprem bölgesindeki aileyi Mersin’e götüren taksi kaza yaptı! Ölenler var
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Peş peşe artçı sarsıntılar
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Peş peşe artçı sarsıntılar
AK Parti Milletvekili Orhan Atalay: Yardımlar yeterli değil...
AK Parti Milletvekili Orhan Atalay: Yardımlar yeterli değil...
Aksungur İHA deprem bölgesinde cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor
Aksungur İHA deprem bölgesinde cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor