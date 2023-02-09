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Sınav için Maraş'a gelmişti enkaz altında kalıp can verdi

Sınav için Maraş'a gelmişti enkaz altında kalıp can verdi

Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Van'dan Kahramanmaraş'a sınav için giden lise öğrencisi Yusuf Etiker'in, sarsıntıda enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi

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Van’ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve sınav için Kahramanmaraş’a giden lise öğrencisi Yusuf Etiker, yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873, yaralıların sayısı ise 62 bin 937’ye ulaştı.

Van'ın Özalp ilçesinde ikamet eden ve Muş'ta eğitim gören lise öğrencisi Yusuf Etiker de öğretmenleri ile birlikte bir sınav için gittiği Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı.

Konakladıkları binanın depremde yıkılmasıyla hayatını kaybeden Etiker’in cenazesi, enkazdan çıkarılmasının ardından dün akşam ailesi tarafından teslim alındı. Yusuf Etiker'in bugün Kaşıkara Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

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